Як позбутися моху на тротуарній плитці: три дієві трюки проти непотрібної рослинності

Для вирішення проблеми "зеленого тротуару" потрібні лише підручні інгредієнти

З настанням весни домогосподарства починають наводити лад на своїй ділянці, включаючи сад, а також двір. Нерідко тротуари виглядають недоглянутими через те, що поросли мохом. Але цю неприємність можна просто та швидко виправити.

Як повідомляє видання Mirror, варто звернути увагу як мінімум на три дієві способи проти непотрібної рослинності у дворі. Завдяки їм ви легко приберете мох із тротуарної плитки.

Експертка з садівництва Анджела Слейтер, радить якнайшвидше прибрати мох на тротуарі, інакше він може стати слизьким і небезпечним. Вона запевняє, що ви обійдетесь без хімікатів, адже є безпечніша для природи альтернатива видалення небажаної рослинності у дворі.

Насамперед пам’ятайте, що мох росте там, де мало сонячного світла. Якщо можливо, або перемістіть внутрішній дворик у сонячне місце, або видаліть будь-які гілки, що нависають, бо ті сприяють росту моху. Якщо ви встановили альтанку або садову парасолю, то не забувайте час від часу знімати навіс у сонячний день, щоб дозволити сонячному світлу прогріти поверхню.

Як прибрати мох з тротуарної плитки

Спосіб перший передбачає використання столового оцту. Садівник рекомендує змішати рівні частини оцту та води в пульверизаторі, а далі обприскувати їм ділянки з мохом. Потім вам просто потрібно залишити розчин на 15 хвилин, і після ви з легкістю видалите мох щіткою.

Другий варіант – трюк із харчовою содою. Якщо покриття мохом незначне, то посипте тротуар харчовою содою, залиште на 24 години, потім зметіть.

Крім того, може стати в нагоді й третій лайфхак. Вам потрібно вилити окріп на мох, а потім добре пройтися тротуаром мітлою.

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