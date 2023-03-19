Запах смаженого у квартирі зникне: яка хитрість допоможе

Розповідаємо, як швидко та ефективно позбутися неприємного запаху на кухні

Неприємний запах у житловому приміщенні знижує якість життя. Причини виникнення смороду в будинку чи квартирі можуть бути різними. Найчастіше повітря сильно псується після приготування жирної смаженої їжі, або якщо на кухні щось згоряє. Запах олії може стояти у приміщенні кілька годин.

Якщо під час приготування їжі щось пішло не за планом, і будинок наповнився неприємними ароматами, не відкладайте розв'язання проблеми. Чим швидше ви розпочнете боротьбу із запахом смаженого, тим ефективніше вона буде.

Як усунути запах смаженого у квартирі

Провітріть приміщення. Відкрийте вікна та увімкніть витяжку, щоб спрямовувати повітря назовні. Якщо ситуація дозволяє, увімкніть кондиціонер.

Зачиняйте двері у прилеглі кімнати, щоб запах не просочувався в спальню, вітальню та ванну кімнату.

Приймайтеся за прибирання негайно. Заманливо одразу ж з’їсти свіжоприготовлену страву. Але для початку краще вимийте каструлі, сковорідки, прилади та протріть плиту, стільниці та прилеглі стіни (!), використовуючи засіб від жиру.

Закип’ятіть розчин оцту та води. Доведіть 1 склянку води та 1 столову ложку оцту до кипіння у невеликій каструлі. Залиште на кілька хвилин. Можна додати лавровий лист, свіжий розмарин, екстракт ванілі, половинки чи шкірку лимона чи палички кориці, щоб зменшити запах оцту (і додати приємний природний запах).

Залишіть миски з оцтом, харчовою содою або кавовою гущею на столі на ніч, щоб вони ввібрали запахи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху в машині.