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Запах смаженого у квартирі зникне: яка хитрість допоможе

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Запах смаженої олії може триматися в приміщенні годинами
Запах смаженої олії може триматися в приміщенні годинами. Фото freepik.com

Розповідаємо, як швидко та ефективно позбутися неприємного запаху на кухні

Неприємний запах у житловому приміщенні знижує якість життя. Причини виникнення смороду в будинку чи квартирі можуть бути різними. Найчастіше повітря сильно псується після приготування жирної смаженої їжі, або якщо на кухні щось згоряє. Запах олії може стояти у приміщенні кілька годин.

Якщо під час приготування їжі щось пішло не за планом, і будинок наповнився неприємними ароматами, не відкладайте розв'язання проблеми. Чим швидше ви розпочнете боротьбу із запахом смаженого, тим ефективніше вона буде.

Як усунути запах смаженого у квартирі

  • Провітріть приміщення. Відкрийте вікна та увімкніть витяжку, щоб спрямовувати повітря назовні. Якщо ситуація дозволяє, увімкніть кондиціонер.
  • Зачиняйте двері у прилеглі кімнати, щоб запах не просочувався в спальню, вітальню та ванну кімнату.
  • Приймайтеся за прибирання негайно. Заманливо одразу ж з’їсти свіжоприготовлену страву. Але для початку краще вимийте каструлі, сковорідки, прилади та протріть плиту, стільниці та прилеглі стіни (!), використовуючи засіб від жиру.
  • Закип’ятіть розчин оцту та води. Доведіть 1 склянку води та 1 столову ложку оцту до кипіння у невеликій каструлі. Залиште на кілька хвилин. Можна додати лавровий лист, свіжий розмарин, екстракт ванілі, половинки чи шкірку лимона чи палички кориці, щоб зменшити запах оцту (і додати приємний природний запах).
  • Залишіть миски з оцтом, харчовою содою або кавовою гущею на столі на ніч, щоб вони ввібрали запахи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху в машині.

Теги:
#Кухня #Запахи #Неприємний запах #Лайфхак