Запах смаженого у квартирі зникне: яка хитрість допоможе
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Розповідаємо, як швидко та ефективно позбутися неприємного запаху на кухні
Неприємний запах у житловому приміщенні знижує якість життя. Причини виникнення смороду в будинку чи квартирі можуть бути різними. Найчастіше повітря сильно псується після приготування жирної смаженої їжі, або якщо на кухні щось згоряє. Запах олії може стояти у приміщенні кілька годин.
Якщо під час приготування їжі щось пішло не за планом, і будинок наповнився неприємними ароматами, не відкладайте розв'язання проблеми. Чим швидше ви розпочнете боротьбу із запахом смаженого, тим ефективніше вона буде.
Як усунути запах смаженого у квартирі
- Провітріть приміщення. Відкрийте вікна та увімкніть витяжку, щоб спрямовувати повітря назовні. Якщо ситуація дозволяє, увімкніть кондиціонер.
- Зачиняйте двері у прилеглі кімнати, щоб запах не просочувався в спальню, вітальню та ванну кімнату.
- Приймайтеся за прибирання негайно. Заманливо одразу ж з’їсти свіжоприготовлену страву. Але для початку краще вимийте каструлі, сковорідки, прилади та протріть плиту, стільниці та прилеглі стіни (!), використовуючи засіб від жиру.
- Закип’ятіть розчин оцту та води. Доведіть 1 склянку води та 1 столову ложку оцту до кипіння у невеликій каструлі. Залиште на кілька хвилин. Можна додати лавровий лист, свіжий розмарин, екстракт ванілі, половинки чи шкірку лимона чи палички кориці, щоб зменшити запах оцту (і додати приємний природний запах).
- Залишіть миски з оцтом, харчовою содою або кавовою гущею на столі на ніч, щоб вони ввібрали запахи.
Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху в машині.