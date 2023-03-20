Як нарізати помідори чері одним помахом ножа: геніальний трюк (відео)

Наріжте горстку чері за той час, який знадобиться на нарізку одного помідора

Помідори чері корисні, смачні та доступні цілий рік. Їх можна їсти в чистому вигляді, додавати до салатів, або використовувати для прикраси страв. Найчастіше їх використовують цілком, але іноді для рецепту потрібні саме половинки томатів.

Якщо потрібно нарізати 2-3 помідори, жодних проблем не виникне. А от якщо готувати для великої компанії, нарізка помідорів чері може стати досить нудним заняттям. Але є хитрий трюк, який допоможе зробити це з мінімальними витратами часу та зусиль. Для нього знадобляться помідори та предмети, які є на кожній кухні.

Як нарізати багато помідорів чері за 5 секунд

Все, що вам потрібно для цього лайфхака, це чері, дві плоскі тарілки або пластикові кришки від контейнерів для зберігання і дуже гострий ніж.

1. Помістіть помідори на перевернуту тарілку або на кришку однієї з місткостей.

2. Помістіть іншу тарілку або кришку поверх помідорів і притримуйте її однією рукою, щоб все залишалося на місці.

3. Наріжте помідори.

За лічені секунди ви отримали нарізані навпіл помідори чері для приготування страви.

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