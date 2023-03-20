Як врятувати улюблені речі від плям трави: працюючі засоби

Найкращі засоби для видалення плям трави

Відпочинок на природі або активні ігри з дитиною в парку можуть залишити після себе не тільки приємні спогади, але й брудний одяг. Плями від трави, як і плями від кави, є одними з найважчих для видалення, тому що не залишаються на поверхні тканини, а в’їдаються в волокна. Виняток становлять синтетичні тканини як нейлон чи поліестер.

Щоб від плями не залишилося і сліду, потрібно якнайшвидше зайнятися її ліквідацією. Як пише Food52, є кілька засобів, які гарантовано позбавлять вас від плям трави.

Медичний спирт

Рясно промокніть пляму медичним спиртом, висушіть на повітрі, а потім промийте холодною водою. Покрийте пляму невеликою кількістю мийного засобу та енергійно потріть її. Залишіть на 10 хвилин і знову промийте прохолодною водою.

На деяких типах тканини спирт може не спрацювати повністю. Він видалить більшу частину забруднення, але може залишити блідо-жовту пляму.

Перекис водню та харчова сода

Змішайте столову ложку харчової соди з кількома краплями перекису водню, щоб вийшла густа паста. Нанесіть її на пляму від трави та залиште приблизно на 30 хвилин. Розітріть пасту щіткою і змийте прохолодною водою, потім обробіть пляму мийним засобом, дайте постояти та знову промийте прохолодною водою.

Перекис водню та засіб для миття посуду

Змішайте трохи перекису водню з декількома краплями засобу для миття посуду. Нанесіть суміш на пляму, залиште приблизно на 30 хвилин, потім потріть і сполосніть у прохолодній воді. Додайте ще трохи мийного засобу, потріть, трохи зачекайте і сполосніть.

Оцет

Змішайте одну частину білого оцту з однією частиною води. Нанесіть на пляму, залиште на 30 хвилин, потріть і сполосніть у холодній воді. Потім повторіть звичайні кроки з миючим засобом: потріть, витримайте час і сполосніть.

Оцет називають найефективнішим засобом видалення плям від трави. Після нього на тканині не залишається й натяків на зелений або жовтий колір.

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