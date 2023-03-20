Ідеальний блиск і чистота: як за копійчані засоби почистити будь-який посуд з нержавійки

Розповідаємо, як зробити засіб для чищення нержавіючої сталі своїми руками

Будь-який посуд з нержавіючої сталі потребує особливого догляду. Для чищення нержавійки багато хто купує дорогі засоби побутової хімії, але, на щастя, необов’язково витрачати зайві гроші, щоб досягти ідеального блиску кухонного начиння.

У цьому матеріалі розповідаємо, як зробити домашній суперзасіб із недорогих компонентів. Вони є у кожній оселі. Про це пише cpykami.

Як зробити очисний засіб для нержавіючої сталі

У посуді з’єднуємо 3 столові ложки соди, 3 столові ложки перекису водню та 1 столову ложку будь-якого миючого засобу для посуду. Губкою наносимо засіб для чищення на нержавійку, залишаємо на 10 хвилин. Потім просто змиваємо. Ви приємно здивуєтеся результату!

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого досвідчені господині варять ложки та вилки із нержавіючої сталі. Цей лайфхак допомагає позбутися головної проблеми нержавійки.