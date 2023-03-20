Прощайте, чорні смуги: ефективний трюк, як позбутися застарілих плям плісняви в плиткових швах

Забудьте про хлорку та будь-яку іншу хімію

Цвіль дуже швидко проникає в наші житла, а особливо у ванну кімнату, адже це найвологіше приміщення в будинку. Щобільше, вона ще й досить швидко розмножується, виділяючи суперечки у повітря, що згодом може спричинити проблеми зі здоров’ям. Тому боротися з пліснявою потрібно швидко та кардинально.

Найпоширеніша формула в цьому випадку змішати в мисці трохи теплу воду і столову ложку рідини для миття посуду, а після цього розчином натерти шви плитки, пише santeplus. Однак не факт, що цей розчин впорається із застарілою пліснявою. Що робити в такому разі – читайте далі.

Як позбавитися від застарілих плям плісняви в плиткових швах

Для більшої ефективності, використовуйте цей рецепт: змішайте 1/2 склянки харчової соди, 1/4 склянки перекису водню та 1 чайну ложку засобу для миття посуду. Пасту, яку ви отримаєте, нанесіть на стики почорнілих плиток і залиште приблизно на 20 хвилин. Після змийте, при необхідності висушіть феном, і нарешті чистою тканиною з мікрофібри видаліть надлишки пасти.

А якщо ви хочете ще й відбілити брудні шви між плиткою, то перш ніж наносити згадану пасту, промажте стики у вашій ванній лимонним соком.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити злив та засмічення в раковині. Є підручні продукти, які впораються із проблемою за лічені хвилини. А також ми писали, що потрібно додати в пральну машину, щоб позбутися запаху плісняви та затхлості.