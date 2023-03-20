Без будь-якої хімії: який натуральний розчин видалить будь-яку плісняву в будинку

Є ефективна альтернатива дорогим засобам проти плісняви

Через підвищену вологість, конденсат на вікнах або неправильну систему вентиляції в будинку може виникати пліснява. Не поспішайте йти до магазину за хімікатами із різким запахом. На кухні легко знайдеться потрібна альтернатива.

Як повідомляє видання Express, відомий предмет домашнього вжитку, який можна використовувати замість шкідливих, токсичних засобів для чищення, таких як відбілювач, — це столовий оцет. Розчин добре прибирає плісняву.

Так, оцет містить оцтову кислоту, яка має сильний рН близько 2,5. Оцтова кислота у цій рідині може порушити ріст грибка та інших мікроорганізмів. Оцет також можна використовувати для видалення цвілі із затирки та герметика, не пошкоджуючи матеріали.

Все, що потрібно зробити, додати трохи оцту (за бажанням можна розбавити його водою) в розпилювач і нанести на поверхню, де оселилася цвіль. Зачекайте кілька хвилин, перш ніж змити. Якщо забруднення стійке, акуратно потріть пошкоджену ділянку.

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