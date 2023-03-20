Раз – і чисто: який натуральний продукт очистить мікрохвильову піч за 5 хвилин

Популярний фрукт легко видалить будь-які плями, включаючи жир та залишки їжі

Варильні поверхні, духова шафа та мікрохвильова піч часто використовуються. Тому і забруднення всередині приладів з’являються нерідко. Що стосується мікрохвильовки, то її можна легко очистити за кілька хвилин.

Як повідомляє видання Mirror, для чищення мікрохвильової печі знадобиться один популярний фрукт – лимон. Простий лайфхак швидко видалить сліди жиру та залишки їжі.

У лимонах є особлива кислота, а також вони мають антибактеріальні властивості, тому часто рекламуються як такий собі натуральний відбілювач. Використовуйте цей цитрус, щоб усунути всі забруднення, які залишаються у вашій мікрохвильовій печі, але не повинні потрапляти до їди.

Якщо ви шанувальник натуральних засобів, то вам пощастило, адже складно знайти більш натуральний засіб для чищення. Та й вартість лимона може бути нижчою, ніж хімічних продуктів.

Як очистити мікрохвильову піч за допомогою лимона? Ви можете нагріти воду з лимонним соком у мікрохвильовій печі, пара почне "працювати", після чого будь-які плями без клопоту заберуться губкою.

Другий спосіб не менш простий. Страву з нарізаним лимоном помістіть у мікрохвильову піч, увімкніть прилад на високій потужності, виставте на таймері 5 хвилин. Після цього витріть забруднення, вимийте скляний піднос, що обертається, в гарячій мильній воді, а потім висушіть.

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