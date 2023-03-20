Як очистити фільтри кухонної витяжки: простий, але дуже ефективний лайфхак
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Цей метод підходить тільки для металевих фільтрів
З кожним новим приготуванням їжі витяжка на вашій кухні засмічується все більше і більше. Через це жиру та інших різних забруднень згодом витяжка може почати гірше працювати, а то й зовсім зламається. Тому регулярне очищення техніки просто необхідне.
На щастя, є прості та ефективні способи підтримувати витяжку у хорошому стані, пише santeplus. Вам знадобиться тільки оцет та мийний засіб для посуду. Ну і губка, чиста ганчірка, зубна щітка та захисні рукавички.
Як очистити фільтри кухонної витяжки
Цей метод підходить тільки для металевих фільтрів. Паперові та вугільні фільтри необхідно зняти та замінити.
- Перш ніж знімати деталі, переконайтеся, що витяжка вимкнена та не нагрівається. Зніміть фільтри та інші знімні деталі з витяжки.
- Потім у тазі змішайте гарячу воду з 1 столовою ложкою рідини для миття посуду та чашкою білого оцту.
- Замочіть у ньому фільтри та залиште на ніч.
- Після використання старої зубної щітки ретельно очистьте фільтри та інші деталі, щоб видалити всі жирні плями.
Додаткова порада: щоб замочити фільтри також використовуйте пасту з харчової соди. Завдяки своїй абразивній дії цей порошок дуже ефективно видаляє залишки жиру з фільтра витяжки.
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