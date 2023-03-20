Як очистити фільтри кухонної витяжки: простий, але дуже ефективний лайфхак

Цей метод підходить тільки для металевих фільтрів

З кожним новим приготуванням їжі витяжка на вашій кухні засмічується все більше і більше. Через це жиру та інших різних забруднень згодом витяжка може почати гірше працювати, а то й зовсім зламається. Тому регулярне очищення техніки просто необхідне.

На щастя, є прості та ефективні способи підтримувати витяжку у хорошому стані, пише santeplus. Вам знадобиться тільки оцет та мийний засіб для посуду. Ну і губка, чиста ганчірка, зубна щітка та захисні рукавички.

Як очистити фільтри кухонної витяжки

Цей метод підходить тільки для металевих фільтрів. Паперові та вугільні фільтри необхідно зняти та замінити.

Перш ніж знімати деталі, переконайтеся, що витяжка вимкнена та не нагрівається. Зніміть фільтри та інші знімні деталі з витяжки. Потім у тазі змішайте гарячу воду з 1 столовою ложкою рідини для миття посуду та чашкою білого оцту. Замочіть у ньому фільтри та залиште на ніч. Після використання старої зубної щітки ретельно очистьте фільтри та інші деталі, щоб видалити всі жирні плями.

Додаткова порада: щоб замочити фільтри також використовуйте пасту з харчової соди. Завдяки своїй абразивній дії цей порошок дуже ефективно видаляє залишки жиру з фільтра витяжки.

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