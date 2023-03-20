Не робіть так: чотири популярні "лайфхаки", які насправді небезпечні

Не всі лайфхаки з мережі можуть бути корисними

Завдяки розвитку соціальних мереж кожна людина може швидко знайти якийсь незвичайний лайфхак, який значно спростить життя. Однак деякі з них не просто марні, а й шкідливі.

Як повідомляє Еxpress.co.uk, останнім часом у мережі з’явилися чотири лайфхаки, які стали вірусними в мережі, але користуватися ними явно не варто.

Перший "лайфхак" полягає у використанні двостороннього скотчу замість цвяхів та шурупів для кріплення на стінах картин і навіть вішалок.На перший погляд, це дійсно допоможе заощадити трохи часу і позбавити необхідності робити зайві дірки в стінах, проте насправді це може призвести до пошкодження стін.

Скотч не є надійним кріпленням для важких предметів, оскільки тримається за штукатурку або шпалери, а тому не дивуйтесь, що рано чи пізно він відвалиться. І часто зі шматком шпалер або штукатурки.

Друга "рада" полягає у використанні щітки та дриля для чищення сантехніки. Хоча багато хто хотів би якось прискорити такий невдалий процес, як чищення ванної кімнати, проте використовувати непризначені для цих функцій електроінструменти точно не варто. По-перше, це може пошкодити плитку та сантехніку, а по-друге, використання "самопальних" насадок може призвести до отримання травм, якщо вона злетить.

Третій "лайфхак", який набирає популярності в мережі, полягає в тому, що можна продовжити термін горіння свічки, якщо обмотати її алюмінієвою фольгою. Однак так робити точно не варто, з однієї простої причини це може призвести до пожежі.

Ну і нарешті четверта "корисна порада" полягає в тому, щоб використовувати таблетки від посудомийної машинки для чищення меблів. Причина тут теж очевидна — ці таблетки призначені для боротьби з дуже проблематичними забруднювачами, на кшталт жиру, а тому складаються з дуже "агресивних" компонентів. Тобто використання їх для чищення меблів може призвести до пошкодження обшивки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати плісняву з плиткових швів у ванній кімнаті. Дієвий лайфхак поверне вашим стінам чистоту.