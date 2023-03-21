Два інструменти подарують шикарний об’єм волоссю: що потрібно зробити (відео)

Необов’язково бути перукарем, щоб зробити гарну зачіску

Власниці тонкого волосся часто не можуть досягти об’єму біля коріння. Та ж проблема виникає й у дівчат з густим, важким волоссям. Але надати великий об'єм волоссю цілком реально, якщо провернути невеликий фокус.

Для отримання ефекту левової гриви не потрібні коштовні засоби для укладки та специфічні інструменти. Достатньо озброїтися плойкою великого діаметра та лаком для волосся.

Своїм секретом надання шикарного об’єму волоссю поділилася користувач TikTok Мелісса Алаторре. У відео б’юті-блогер демонструє, як їй вдається досягти об'єму у прикореневій зоні.

Після того як вона зробила укладку, вона бере невелике пасмо волосся на маківці й завиває його щипцями великого діаметру. Волосся вона закручує назад, при цьому кінчики залишаються зовні. Потім Мелісса акуратно дістає плойку і притримує пасмо закрученим. Як тільки волосся охололо, вона збризкує його лаком. В результаті виходить ефектна зачіска.

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