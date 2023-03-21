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Мурахи забудуть дорогу до вашої оселі: ароматний спосіб позбутися комах

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Спеція відвадить мурах
Спеція відвадить мурах. Фото pexels.com

Відлякати набридливих мурашок можна без застосування хімії

Мурахи маленькі та на перший погляд нешкідливі комахи. Але вони навряд чи тішать господарів, коли заводяться у хаті. Причому вони здатні з’являтися не тільки в приватному секторі або на дачі, а і якимось чином проникають у квартири багатоповерхівок.

Позбавлення цих повзучих мурашок може швидко перетворитися на дорогий головний біль, пов’язаний з хімічними речовинами. Але для початку варто спробувати натуральні засоби. Відвадити мурах можна за допомогою ароматної спеції — кориці, пише Wikihow.

Як позбутися мурах

Знайдіть місце, звідки мурахи потрапляють у будинок і насипте кілька доріжок з кориці.

Замість звичайної насипки прокресліть з кориці доріжку, яку мурахи не зможуть перетнути. Якщо ви часто помічаєте комах у певних місцях, візьміть ватну паличку та за допомогою неї прокресліть корицею лінію.

Замість порошку кориці можна використовувати ефірну олію. Макніть у масло ватяний диск, а потім протріть ним уздовж тих місць, де були помічені мурахи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ефективно позбутися попелиці на деревах.

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#Мурахи #Кориця #Лайфхак