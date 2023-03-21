Мурахи забудуть дорогу до вашої оселі: ароматний спосіб позбутися комах

Відлякати набридливих мурашок можна без застосування хімії

Мурахи маленькі та на перший погляд нешкідливі комахи. Але вони навряд чи тішать господарів, коли заводяться у хаті. Причому вони здатні з’являтися не тільки в приватному секторі або на дачі, а і якимось чином проникають у квартири багатоповерхівок.

Позбавлення цих повзучих мурашок може швидко перетворитися на дорогий головний біль, пов’язаний з хімічними речовинами. Але для початку варто спробувати натуральні засоби. Відвадити мурах можна за допомогою ароматної спеції — кориці, пише Wikihow.

Як позбутися мурах

Знайдіть місце, звідки мурахи потрапляють у будинок і насипте кілька доріжок з кориці.

Замість звичайної насипки прокресліть з кориці доріжку, яку мурахи не зможуть перетнути. Якщо ви часто помічаєте комах у певних місцях, візьміть ватну паличку та за допомогою неї прокресліть корицею лінію.

Замість порошку кориці можна використовувати ефірну олію. Макніть у масло ватяний диск, а потім протріть ним уздовж тих місць, де були помічені мурахи.

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