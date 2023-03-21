Навіщо класти лимонні кірки на підвіконня навесні: несподіваний лайфхак

Застосування лимона в побуті воістину безмежне

Лимон – надзвичайно корисний продукт для організму дорослої людини та дитини. Проте не всі використовують властивості фрукта у господарських цілях. Наприклад, багато хто не знає, що лимон допомагає позбутися бруду на взутті або відлякувати надокучливих комах, які прокидаються з приходом теплої погоди.

Виявляється, звичайна лимонна кірка може позбавити одну з головних весняних проблем — мух. Цей продукт ефективно відлякує комах, пише Ukr.Media.

Саме у весняний період комахи прокидаються і намагаються проникнути до оселі через відчинені вікна. Тому досвідчені господині розкладають на підвіконнях лимонні кірки, які мухи облітатимуть стороною.

Як лимонні кірки відлякують мух

Ці настирливі комахи просто не переносять запаху цитрусових. Прикрашаючи вікна лимонними кірками, ви більше не побачите у своїй оселі мерзенних комах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися мух за допомогою прозорого пакета та монет. Цей лайфхак абсолютно безпечний і не потребує використання "хімії".