Чим можна очистити стару шторку у ванній кімнаті: засіб, який коштує копійки і є в кожній оселі

Не поспішайте викидати брудний виріб

Шторки у ванній кімнаті постійно перебувають у контакті з вологою, тому з часом на них обов’язково з’являється бруд, наліт та жовтизна. А в деяких випадках небезпечна пліснява, позбутися якої і деякими хімзасобами буває важкувато.

Щоб повернути фіранці для душу первісний вигляд, досвідчені господині використовують у своєму арсеналі один бюджетний засіб, завдяки якому шторка легко очиститься від бруду, пише penciya.firenews. Це можна зробити в домашніх умовах і без особливих витрат, а сам засіб можна знайти у будь-якій аптечці.

Чим випрати шторку у ванній кімнаті

Нам знадобиться лише вода та перекис водню (3%). З’єднуємо інгредієнти в рівних пропорціях та замочуємо шторку у розчині. Чекаємо пів години, потім перемо шторку та споліскуємо. Забруднень не залишиться, а пліснява зникне!

До речі, перекис водню широко застосовується у побуті. За допомогою аптечного засобу можна прибрати зеленку з одягу, а також з перекисом почистити пуховик.

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