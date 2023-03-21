Поганий запах із духовки: всього одна ложка цього продукту вирішить цю проблему

Завдяки цій економічній пораді ви забудете про неприємні запахи з духовки

Побутова техніка потребує регулярного обслуговування, щоб продовжити термін її служби та зберегти її як нову. І духовка не є винятком. Більш того, через залишки їжі і пригорілі плями, що покривають грати або дно духовки, на вашій кухні можуть з’явитися неприємні запахи, яких буває складно позбутися.

Щоб подолати цю проблему та знайти чисту духовку, достатньо однієї ложки цього натурального продукту, пише santeplus. І цей продукт – харчова сода.

Як позбутися неприємного запаху з духовки

Цей продукт має великий попит в обслуговуванні будинку. Відома своєю поглинальною здатністю, вона ефективно усуває неприємні запахи в будинку.

Для цього просто насипте 1 чайну ложку харчової соди в місткість із водою, яку потім помістіть у духовку, нагріту до 180°C. Використовуйте контейнер для духовки. Залиште все на кілька хвилин, щоб вода випарувалася, а харчова сода подіяла і поглинула неприємні запахи.

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