Ложки та виделки будуть як нові, без бруду та плям: просто замочіть їх у цьому розчині

Ваші столові прилади знову знайдуть свій блиск

Столові прилади, сталеві або срібні, згодом можуть швидко забруднитись, покритися кіркою від залишків їжі або навіть слідами іржі. Також вони можуть потемніти, якщо не використовуються щодня, особливо це стосується столових приладів із срібла або нержавіючої сталі.

На щастя, є простий спосіб позбавитися цієї незручності, для якого вам не доведеться користуватися ніякою хімією — тільки підручні засоби, пише santeplus. Просто замочіть ваші прилади у цьому розчині.

Як очистити столові прилади з нержавіючої сталі чи срібла

Вам знадобиться розчин харчової соди. Перевага цієї техніки в тому, що вона підходить як для столових приладів із срібла, так і для столових приладів із нержавіючої сталі.

Що потрібно зробити :

Закип’ятіть два літри води та вилийте в таз. Додайте дві столові ложки солі, стільки ж харчової соди та столову ложку лимонної кислоти. Усі ці інгредієнти потрібно буде змішати до повного розчинення. Потім замочіть столові прилади у розчині на 30 хвилин. Після цього акуратно протріть ложки і вилки чистою тканиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.