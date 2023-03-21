Як зробити натуральний засіб, щоб відлякати мошок і тарганів: порада, як позбутися їх назавжди

Завдяки цьому способу — таргани та мошки більше не наважаться наблизитися до вашої оселі.

Таргани і мошки це найненависніші комахи у світі, адже вони швидко розмножуються і можуть жити і розмножуватися навіть у найсуворіших умовах. А ось позбутися їх — завдання не найпростіші. Однак все можливо, і навіть без хімічних інсектицидів та репелентів.

Ці комахи можуть проникати в наші інтер’єри через вікна та двері та з’являтися там, де є вологість та світло, пише santeplus. Ділимося з вами простим рецептом, як позбутися тарганів та мошок назавжди.

Як вивести мошок та тарганів з дому

Білий оцет, як і гвоздика, є двома природними репелентами, які терпіти не можуть мошки та таргани. І хоча одного з цих інгредієнтів може бути достатньо, щоб відлякати їх, але разом вони будуть набагато ефективнішими.

Рецепт неймовірно простий:

Додайте 1 склянку білого оцту до пляшки з розпилювачем. Насипте в пляшку 3 чайні ложки гвоздики. Закрийте флакон та залиште діяти на 2 години. Обприскайте ділянки, заражені мошками. А також пройдіться шторами та вікнами та всім іншим місцям, де можуть жити таргани та інші комахи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися личинок та жучків у крупах. Не варто упускати важливий момент.