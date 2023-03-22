Несподіваний предмет ідеально очистить унітаз: найпростіший спосіб

Одна пігулка подарує нове життя старому унітазу

З унітаза часто дуже складно видалити мінеральні відкладення, що утворюються на поверхні через тверду воду. Більшість засобів побутової хімії не працюють проти коричнево-жовтих плям, а речовини з відбілювачами можуть ще й погіршити ситуацію.

Але там, де побутова хімія буває безсилою, на допомогу приходять несподівані кошти. Яскравий приклад — таблетки для чищення зубних протезів. Як стверджує Food52, цей засіб чудово справляється з важковивідними плямами на унітазі.

Як вичистити унітаз за допомогою таблетки для очищення протезів

На ніч насипте в унітаз 6 таблеток для протезів. При контакті з водою почнеться шипіння. Вранці потріть плями йоржиком для унітаза та змийте. Туалет сяятиме чистотою. Якщо не всі плями відійшли, повторіть процедуру ще раз.

Ось так за допомогою недорогого засобу та особливих зусиль можна підтримувати чистоту у будинку.

Раніше "Телеграф" писав, як можна випрати об’ємну ковдру без пральної машинки.