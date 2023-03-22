Рус

Влаштуйте помідорам теплу ванну перед відправкою в холодильник: маловідомий трюк із овочами

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Томати будуть ароматні та соковиті
Томати будуть ароматні та соковиті. Фото pexels.com

Хитрість допоможе зробити помідор набагато смачнішим

Зберігання помідорів у холодильнику може запобігти їх швидкому псуванню. Але залежно від якості плода та ступеня його зрілості помідори можуть постраждати від охолодження. Через низькі температури томати втрачають свій смак, аромат і стають борошнистими. Але один трюк допоможе зберегти їхній смак. Для нього знадобиться лише гаряча вода.

Щоб помідори не перезріли дорогою між фермою, супермаркетом і столом, їх зазвичай зберігають і відправляють за низьких температур. Але це пригнічує ферменти, які роблять ці овочі ароматними та соковитими.

Щоб зберегти смак, помідори потрібно занурити у воду температурою близько 50 °С (125 градусів за Фаренгейтом) на 5 хвилин. Потім потрібно дістати плоди, остудити до кімнатної температури та вже після цього відправляти в холодильник.

Стверджується, що нагріті помідори зберігають свій смак та аромат у порівнянні з тими, що не нагрівали перед охолодженням.

Раніше "Телеграф" ділився незвичайним лайфхаком, який допоможе визріти авокадо в домашніх умовах.

Теги:
#Помідори #Томати #Лайфхак