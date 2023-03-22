Влаштуйте помідорам теплу ванну перед відправкою в холодильник: маловідомий трюк із овочами

Хитрість допоможе зробити помідор набагато смачнішим

Зберігання помідорів у холодильнику може запобігти їх швидкому псуванню. Але залежно від якості плода та ступеня його зрілості помідори можуть постраждати від охолодження. Через низькі температури томати втрачають свій смак, аромат і стають борошнистими. Але один трюк допоможе зберегти їхній смак. Для нього знадобиться лише гаряча вода.

Щоб помідори не перезріли дорогою між фермою, супермаркетом і столом, їх зазвичай зберігають і відправляють за низьких температур. Але це пригнічує ферменти, які роблять ці овочі ароматними та соковитими.

Щоб зберегти смак, помідори потрібно занурити у воду температурою близько 50 °С (125 градусів за Фаренгейтом) на 5 хвилин. Потім потрібно дістати плоди, остудити до кімнатної температури та вже після цього відправляти в холодильник.

Стверджується, що нагріті помідори зберігають свій смак та аромат у порівнянні з тими, що не нагрівали перед охолодженням.

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