Забудьте про освіжувачі повітря: налийте цю суміш в унітаз і у вашому туалеті зникнуть усі неприємні запахи

Завдяки цьому саморобному "дезодоранту" ваш туалет більше не буде погано пахнути

Погодьтеся, не дуже приємно заходити в туалет, з якого виходить неприємний запах! Крім того, якщо ваші туалети знаходяться разом з ванною, ці неприємні аромати можуть поширитися і по всій кімнаті. На щастя, у нас є для вас хитрість від покоївок, яка дозволить вам позбутися цієї проблеми.

Вам потрібно буде приготувати дуже простий розчин із підручних засобів, пише santeplus. Зазначимо, що завдяки цьому трюку ваші туалети будуть чистими та приємно пахнуть навіть без різних освіжувачів повітря.

Як позбутися неприємних запахів у туалеті

Хитрість полягає в тому, щоб приготувати суміш з лимона та оцту в пляшці з розпилювачем та виконати найпростіші дії. Лимон поширить приємний аромат, а оцет поглине усі неприємні запахи. Крім того, оцет також допоможе усунути накип вапняку у ваших туалетах.

Що робити:

Налийте пів склянки оцту та лимонного соку у пляшку з розпилювачем. Добре змішайте ці два інгредієнти, щоб отримати однорідний розчин. Потім розпорошіть цей розчин в унітаз і залиште діяти на чверть години. Після цього змийте унітаз і почистьте його стінки.

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