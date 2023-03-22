Найпростіший спосіб повернути білий колір потьмянілим рушникам: трюк обійдеться в копійки

Необхідний для прання інгредієнт легко знайдеться на кухні

Нові рушники – м’які та білі, проте чим довше ми користуємося виробами, тим тьмянішими вони стають. І якщо шовковистість рушникам можна повернути за допомогою трюку з оцтом, то колір відновить інший кухонний продукт.

Посірілі рушники потрібно випрати з харчовою содою, щоб вони знову стали білими. Дешевим, але дієвим лайфхаком ділиться ресурс chroniclelive.

Щоб вибілити білі рушники, вам знадобиться харчова сода. Необхідно просто додати в прання півсклянки або близько того харчової соди разом з вашим звичайним миюним засобом.

Помийте рушники, а потім прополощіть у холодній воді. При полосканні, до слова, можете додати трохи лимонного соку. Він приємно пахне, також допомагає видалити харчову соду з поверхні пральної машини.

Рушники будуть мати свіжий вигляд уже після одного прання. Харчова сода миттєво відбілює знебарвлені рушники й допомагає повернути до життя старі та вицвілі тканини.

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