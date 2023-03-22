Праємо ковдру по-французьки: ідеальний спосіб для великих пледів

Метод нехай і не швидкий, але дієвий

Часто господині стикаються з тим, що двоспальна ковдра занадто великого розміру і не влазить у пральну машинку. Але й залишати її брудною також не варіант. На допомогу прийде спосіб, який вигадали француженки.

На порталі ТСН розповіли, що ковдру великого розміру можна випрати у ванній. Але не руками, а ногами.

Для цього налийте у ванну гарячої води 40 градусів і додайте у воду пральний порошок або гель для прання. Якщо на тканині є жирні плями, можна крапнути трохи рідини для миття посуду.

Коли пральний порошок розчиниться, покладіть у ванну ковдру, щоб вона була повністю покрита водою і залиште години на 3–4 відмокати. Після чого залізьте у ванну босоніж або в гумових чоботях, і ногами потупцюйте по ній Важливо, щоб ноги чи чоботи були чистими. Якщо вам не хочеться мочити ноги, то можна використати швабру – давити нею на ковдру.

Якщо ковдра дуже брудна, то злийте воду і наберіть чисту, засипавши ще прального порошку. Полоскати треба так само — налити чисту воду, занурити в неї ковдру чи плед, дати їм відмокнути та потоптати ногами.

Як віджати велику ковдру чи плед

Мокра ковдра буде надто важкою, щоб витягти її з ванної. Тому потрібно знову по ньому потоптатися, але заздалегідь спустивши воду. Таким чином, ви зможете віджати зайву рідину з тканини.

Як тільки ковдра стане не такою вологою, вийміть її з ванної. Розставте табуретки та покладіть на них зверху ваш плед. У такому стані краще залишити ковдру на кілька годин або навіть на ніч. Як тільки вода стіче з речей, можна буде сушити звичайним способом.

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