Чим і як правильно очищати пензлі та валики від фарби: корисні лайфхаки

Поради щодо очищення пензлів, щоб вони не зіпсувалися і їх можна було використати в майбутньому

Пензлі та валики для фарбування, як і інші інструменти, потребують правильного догляду. Якщо їх вчасно та належним чином не очищати від фарби, то доведеться відправляти інструменти у відро.

Якщо хочете, щоб пензлі служили вам довго, дотримуйтесь простих рекомендацій.

Найкраще чистити пензлі та валики якнайшвидше після фарбування. Фарбу набагато важче очистити, коли вона почала висихати, і ви ризикуєте повністю зіпсувати свої інструменти, якщо чекатимете кілька годин, щоб завершити роботу.

Як очистити пензлі за допомогою засобу для миття посуду

Крок 1: Вимийте пензлі

Використовуйте теплу воду та трохи м’якого засобу для миття посуду, щоб змити фарбу з інструменту, обережно пропускаючи мило через щетину, доки вода не стане прозорою.

Крок 2: Видаліть фарбу з пензлів

Візьміть скребок для малярських пензлів, щоб швидше видалити всю фарбу, у тому числі видалити будь-які засохлі шматочки фарби біля наконечника. Проведіть скребком по щетинках, потім промийте під теплою водою і повторіть.

Крок 3: Просушіть пензлі

Після очищення дайте пензлям повністю висохнути на повітрі перед повторним використанням або зберіганням.

Вищеописаний спосіб чудово працює у разі фарби на водній основі. Але емаль, акрилову та олійну фарбу вимити складніше. Для цього потрібно використати інші засоби.

Чим очистити пензлі від олійних чи акрилових фарб

Розчинник (уайт-спірит або ацетон). Зніміть залишки фарби з пензлика і помістіть в розчинник. Покрутіть ручку і поводьте щетиною по стінках ємності. Після цього промокніть пензель паперовим рушником та промийте під проточною водою.

Оцет. Його можна використовувати, якщо пензлі затверділи. Помістіть в оцет малярний інструмент на 1 годину. Для кращого ефекту можна нагріти продукт. Якщо після закінчення часу щетина не почала згинатися, залиште інструмент в рідині ще на годину. Після цього прополощіть інструмент у мильному розчині та потім у воді.

Кондиціонер для білизни. Промокніть пензель папером, щоб зібрати залишки фарби. Промийте інструмент розчиненим у воді кондиціонером (30 мл засобу на 1 літр води). Висушіть пензель.

Найкращий спосіб зберегти пензлі та валики чистими довше – ретельно очищати їх після кожного використання. Обов’язково видаліть фарбу, що засохла, з кожного інструменту.

Зберігайте пензлі у захисному чохлі, а валики – у поліетиленовому пакеті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко зняти старі шпалери зі стіни.