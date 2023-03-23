Як вивести запах диму сигарет із дому: працюючі способи

Ці методи допоможуть позбутися запаху диму, а не просто замаскувати його

Запах сигаретного диму один з найнеприємніших і важковиводимих, як і запах смаженого. Його видалення з приміщення вимагає терпіння – кислий дим залишає смоли, які просочують усе довкола.

Якщо у приміщенні хтось курив роками, то вивести сморід можна лише радикальним способом – ремонтом. Якщо ж ситуація не така плачевна, у кімнаті курили час від часу, або в неї потрапляв дим від цигарок з вулиці, то вивести сморід буде куди простіше.

"Телеграф" зібрав кілька способів, які допоможуть позбутися запаху цигарок у приміщенні. Можливо впоратися з проблемою вам допоможе один метод, а можливо, доведеться скомбінувати відразу кілька.

Як вивести запах диму сигарет із приміщення

Почніть з повного провітрювання

Відкрийте вікна та провітріть кімнату. Простий, але дуже ефективний крок! Тримайте вікна відчиненими якомога довше, краще цілий день. В ідеалі зробити так, щоб протяг виштовхував запах назовні.

Позбавтеся джерел смороду

Якщо у вас в кімнаті є предмети, пов’язані з курінням, такі як попільнички, недопалки, пачки цигарок, запальнички і т.д., заберіть їх.

Позбавтеся предметів, що увібрали у себе дим

Настав час очистити свій будинок від предметів, які назавжди ввібрали запах диму. Це може бути постільна білизна, меблі, книги та одяг. Помістіть їх на кілька годин на сонце, щоб вони повністю провітрилися, а потім виперіть. Якщо ви зробите це, а запах залишиться, можливо, настав час позбутися цих речей.

Очищення тканин та оббивок

Килими, штори та меблі дуже добре вбирають запахи. І якщо штори можна випрати, то вичистити меблі здається не так просто.

Посипте меблі харчовою содою та залиште на кілька днів. Як тільки харчова сода вбере запах, пропилососьте все це і повторіть за потреби. Потім почистьте килими паром. Якщо у вашого пароочисника є насадка для оббивки, використовуйте її для чищення штор або м’яких меблів.

Придатні для прання тканини (чохли на дивані подушки, деякі портьєри та штори) періть в машині з додаванням 1/2 склянки оцту замість порошку. Виконайте ще один цикл прання із порошком. Найкраще дати цим предметам висохнути на повітрі.

Вимийте стіни

Стіни також можуть чіплятись за запах диму. Якщо на стінах немає шпалер, вимийте їх водою та оцтом (розчин 1:1).

До речі, розчином води та оцту можна вимити всю кімнату.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вирішити проблему з неприємним запахом із духовки.