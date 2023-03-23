Шкарпетки будуть білі як сніг: склянка цього продукту поверне їм "магазинний" вигляд

Перевірений метод, який поверне білизну вашим шкарпеткам

Білі шкарпетки — це важливий предмет нашого гардероба, який поєднується з будь-яким взуттям та здебільшого речей. Однак, а на відміну від кольорових шкарпеток, на білих добре видно бруд. І навіть після прання деякі стійкі плями не зникають повністю. Що ж робити?

Є незвичайний спосіб їх миття, але все ж таки дуже дієвий, пише santeplus. Секрет криється в попередньому пранні: шкарпетки потрібно попередньо ретельно замочити в спеціально приготованому розчині, перш ніж завантажувати їх у пральну машину.

Як повернути білизну брудним шкарпеткам

Як приготувати "чарівний" розчин:

У каструлю налийте воду, додайте два нарізані лимони і доведіть все до кипіння. Як тільки вода почне остигати, замочіть у ній брудні шкарпетки. В ідеалі залиште їх так на 1-2 години, щоб розчин добре ввібрався. Потім виперіть шкарпетки в машині, як завжди. Вони стануть майже такими ж білими, як першого дня!

Для тих, хто не знає, лимон є видатним засобом для чищення, що володіє чудовими властивостями видалення плям, відбілювання і дезодорування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шкарпетки можуть часто губитися під час прання. Невеликі хитрощі допоможуть вам уникнути цієї неприємності.