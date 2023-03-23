Шкарпетки будуть білі як сніг: склянка цього продукту поверне їм "магазинний" вигляд
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перевірений метод, який поверне білизну вашим шкарпеткам
Білі шкарпетки — це важливий предмет нашого гардероба, який поєднується з будь-яким взуттям та здебільшого речей. Однак, а на відміну від кольорових шкарпеток, на білих добре видно бруд. І навіть після прання деякі стійкі плями не зникають повністю. Що ж робити?
Є незвичайний спосіб їх миття, але все ж таки дуже дієвий, пише santeplus. Секрет криється в попередньому пранні: шкарпетки потрібно попередньо ретельно замочити в спеціально приготованому розчині, перш ніж завантажувати їх у пральну машину.
Як повернути білизну брудним шкарпеткам
Як приготувати "чарівний" розчин:
- У каструлю налийте воду, додайте два нарізані лимони і доведіть все до кипіння.
- Як тільки вода почне остигати, замочіть у ній брудні шкарпетки. В ідеалі залиште їх так на 1-2 години, щоб розчин добре ввібрався.
- Потім виперіть шкарпетки в машині, як завжди. Вони стануть майже такими ж білими, як першого дня!
Для тих, хто не знає, лимон є видатним засобом для чищення, що володіє чудовими властивостями видалення плям, відбілювання і дезодорування.
Раніше "Телеграф" розповідав, що шкарпетки можуть часто губитися під час прання. Невеликі хитрощі допоможуть вам уникнути цієї неприємності.