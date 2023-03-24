Як очистити кран за допомогою повітряної кулі: незвичайний, але дуже ефективний трюк

Видалення накипу з крана — місія дуже здійсненна

Накип — це одночасно і видимий, і невидимий ворог кожної домогосподарки, якого слід побоюватися і при появі відразу ж боротися з ним. Розповідає вам про незвичайний, але 100% робочий метод, як повернути змішувачам колишній блиск.

Вам не потрібно буде демонтувати всі ваші крани, щоб очистити їх від накипу, просто візьміть повітряну кулю та оцет і забудьте про цю проблему, пише santeplus. Як кулька може допомогти у боротьбі з накипом? Дуже просто.

Як очистити кран від накипу за допомогою повітряної кульки

Техніка відносно проста, все, що вам потрібно зробити, це:

Наповніть повітряну кулю водою та оцтом;

Помістіть кулю навколо крана так, щоб забруднені місця були покриті оцтовою водою. За потреби зав’яжіть кульку навколо;

Залишіть "систему" діяти мінімум на одну годину;

Після цього зніміть кульку, і видаліть залишки вапняку за допомогою зубної щітки.

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