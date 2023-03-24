Топ-3 швидких і простих способів очистити обробну дошку: більше жодних забруднень

Обробна дошка незамінна річ на кухні

Пластикова або дерев’яна дошка вимагає ретельного очищення після кожного використання. Адже згодом цей кухонний інструмент може покритися плямами та змінити колір. Ділимося з вами трьома порадами, як домогтися чистоти дошки в найкоротший термін.

Для довгострокового обслуговування слід використовувати відповідні і насамперед менш агресивні продукти, щоб підтримувати його у хорошому стані та обмежувати розмноження бактерій, пише santeplus. Про них далі.

Як швидко очистити обробну дошку

Оцет + мийний засіб для посуду

Оцет має мийні та дезінфекційні властивості, які можуть подолати бактерії на поверхні та усунути плями від м’яса. Перш ніж почати, помістіть обробну дошку в посудомийну машину для початкового очищення або гарячої води або в таз з мильною водою. Розпиліть оцет після полоскання та витирання чистою сухою тканиною, потім повторіть ту саму операцію ще раз.

Обробну дошку необхідно ретельно мити після кожного використання.

Харчова сода та перекис водню

Харчова сода може не тільки видаляти стійкі плями з обробних дощок, але й позбавляє неприємних запахів їжі. Цей продукт, змішаний з перекисом водню, може відновити пожовклу пластикову дошку до повної білизни та блиску. Для цього просто розпорошіть розчин соди та перекису на поверхню і залиште діяти на кілька годин або навіть на ніч. Наступного дня вимийте обробну дошку водою з мийним засобом для посуду та дайте їй висохнути.

Лимон

Щоб очистити обробні дошки, візьміть половину лимона і вичавіть сік. Потім вилийте сік цього цитрусового на обробну дошку, і використовуючи цедру, потріть поверхню так, щоб покрити всю забруднену область. Залиште дошку на кілька годин, потім ретельно промийте холодною водою.

Нагадаємо, ще є японський метод миття обробної дошки. Головний інгредієнт у разі досить незвичайний.