Топ-3 швидких і простих способів очистити обробну дошку: більше жодних забруднень
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Обробна дошка незамінна річ на кухні
Пластикова або дерев’яна дошка вимагає ретельного очищення після кожного використання. Адже згодом цей кухонний інструмент може покритися плямами та змінити колір. Ділимося з вами трьома порадами, як домогтися чистоти дошки в найкоротший термін.
Для довгострокового обслуговування слід використовувати відповідні і насамперед менш агресивні продукти, щоб підтримувати його у хорошому стані та обмежувати розмноження бактерій, пише santeplus. Про них далі.
Як швидко очистити обробну дошку
- Оцет + мийний засіб для посуду
Оцет має мийні та дезінфекційні властивості, які можуть подолати бактерії на поверхні та усунути плями від м’яса. Перш ніж почати, помістіть обробну дошку в посудомийну машину для початкового очищення або гарячої води або в таз з мильною водою. Розпиліть оцет після полоскання та витирання чистою сухою тканиною, потім повторіть ту саму операцію ще раз.
- Харчова сода та перекис водню
Харчова сода може не тільки видаляти стійкі плями з обробних дощок, але й позбавляє неприємних запахів їжі. Цей продукт, змішаний з перекисом водню, може відновити пожовклу пластикову дошку до повної білизни та блиску. Для цього просто розпорошіть розчин соди та перекису на поверхню і залиште діяти на кілька годин або навіть на ніч. Наступного дня вимийте обробну дошку водою з мийним засобом для посуду та дайте їй висохнути.
- Лимон
Щоб очистити обробні дошки, візьміть половину лимона і вичавіть сік. Потім вилийте сік цього цитрусового на обробну дошку, і використовуючи цедру, потріть поверхню так, щоб покрити всю забруднену область. Залиште дошку на кілька годин, потім ретельно промийте холодною водою.
Нагадаємо, ще є японський метод миття обробної дошки. Головний інгредієнт у разі досить незвичайний.