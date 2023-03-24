В якому натуральному розчині потрібно щомісяця чистити дерев’яні ложки: бактерії "розбігуться"

Для очищення столових приладів знадобляться лише підручні засоби

Багато хто з нас користується на кухні дерев’яним посудом та приладами, наприклад, ложками або лопатками. Цей матеріал є зручним, але може стати розсадником бактерій з часом. Тому потрібно ретельно мити ложки з дерева щомісяця.

Щоб очистити дерев’яний посуд, зверніть увагу на ефективний лайфхак. Для нього потрібні лише підручні засоби, пише Express.

Якщо не чистити дерев’яний посуд належним чином, він не завжди витримує випробування часом і може поглинати бактерії. Дерев’яні ложки також схильні до фарбування, обгорання, поломки, деформації і з часом покриваються кіркою. Замість того, щоб замінювати дерев’яні ложки, домовласники можуть глибоко очистити їх, використовуючи натуральні розчини, такі як оцет та харчова сода.

Керівниця екологічно чистого бренду Clean Living International Сью Колдуелл зазначає, що є екологічно чистий лайфхак для глибокого очищення дерев’яних ложок. Харчова сода — м’який луг, що розчиняє бруд і жир. Тоді як оцет нейтралізує запахи і бореться з бактеріями.

Як очистити кухонні прилади із дерева за допомогою натурального розчину? Просто додайте рівні частини оцту з окропом та одну або дві чайні ложки харчової соди. Зануріть ложки і залиште на 15-20 хвилин. Рекомендується робити цю маніпуляцію раз на місяць.

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