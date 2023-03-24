Це знають не всі: як правильно прати джинси руками чи в машинці

Ці поради допоможуть багатьом не зіпсувати джинси і навіть продовжити їх термін носіння

Сьогодні в гардеробі кожної дівчини та чоловіка є стильні джинси. Вони ходять на роботу, побачення або просто прогулюються у парку. Але мало хто знає, як правильно прати джинси в машині чи вручну.

На порталі Minnim розповіли про те, за якої температури необхідно прати джинси і як часто можна це робити. Правильний догляд за річчю продовжить термін її експлуатації.

Щоб джинси прослужили вам якнайдовше, після кожного носіння джинси прати не потрібно. Робити це варто лише за потребою, а плями краще запрати локально. При частому пранні вимивається колір матеріалу, а самі джинси в перші місяці "запам’ятовують" параметри тіла та адаптуються під людину. А щоб не пошкодити пральну машинку, потрібно перед пранням застібати всі ґудзики і вивернути річ навиворіт.

Коротка інструкція для прання джинсів

Прати джинси можна за температури не більше 30–40 градусів. Якщо вода буде надто холодною, то плями можуть не відіпратися, а якщо надто гарячою — то може сісти тканина та змінитись колір.

Також під час прання потрібно вибирати режим "Джинси", а якщо такого немає, слідувати вказівкам на етикетці. Після того, як джинси випралися, їх не потрібно віджимати — достатньо дати воді стекти.

Як правильно прати джинси в пральній машинці

Завжди слід виконувати інструкції на етикетці виробу. Вона може здаватися складною, але точно врятує вас від зіпсованих джинсів. Ще один важливий атрибут – це засіб для прання. У ньому не повинно бути відбілюючих речовин, інакше класичні джинси стануть схожі на "варенки".

Як прати джинси вручну

Прання вручну більш делікатне і воно допоможе зберегти колір та форму речі. Вода у ванній повинна бути 30-40 градусів, а порошок потрібно сипати не на самі джинси, а заздалегідь розвести у воді.

Після прання не варто щосили викручувати річ, достатньо злегка віджати і дати воді стекти. Щоб джинси висохли, вони повинні бути в горизонтальному положенні. Якщо ж такої можливості немає, слід акуратно їх розвісити на балконі до повного висихання.

Щодо чорних джинсів, то їх краще прати окремо. При замочуванні з іншими речами вони можуть їх зіпсувати.

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