Таропрогноз на 26 березня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Не проґавте можливості, які Вам принесе останній день тижня

У неділю, 26 березня, на деяких може накотити бентега, проте багато інших, навпаки, отримають чудові можливості для просування в житті.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцять шостий день весни. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Зірка, Четвірка кубків, Двійка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Зірка

26 березня буде день, коли як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не пробували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Четвірка кубків

Ця карта каже, що у неділю Ви будете дещо відчужені від світу та благ, які він пропонує. Може накотити бентега, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Двійка жезлів

Це — Владика домініону, який має на озброєнні минулі здобутки, і разом із ними замислює нове підприємство, яке має всі шанси на успіх. Але уникайте надто поспішних рішень, це може вийти вам боком.

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