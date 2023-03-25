Таропрогноз на 26 марта 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Не упустите возможности, которые Вам принесет последней день недели

В воскресенье, 26 марта, на некоторых может накатить тоска, однако многие другие наоборот получат отличные возможности для продвижения в жизни.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать шестой день весны. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Звезда, Четверка кубков, Двойка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Звезда

26 марта будет день, когда как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Четверка кубков

Эта карта говорит, что в воскресенье Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Двойка жезлов

Это — Владыка доминиона, который имеет на вооружении прошлые достижения, и вместе с ними задумывает новое предприятие, которое имеет все шансы на успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака круто повезет с деньгами до конца 2023 года по картам Таро.