Навіщо додавати ополіскувач для рота під час прання: маловідомий трюк вразить результатом

Рідина для полоскання рота може виконувати важливу функцію під час прання

Порада додати ополіскувач для ротової порожнини в пральну машину може здатися незвичайною, як і рекомендація насипати в барабан пральної машини чорний перець. Але насправді цей невигадливий засіб може позбавити серйозної проблеми.

Такий нетрадиційний інгредієнт для прання як ополіскувач для рота чудово видаляє запах диму після пожежі, стверджують користувачі ресурсу Thriftyfun.

Як прати одяг з ополіскувачем для ротової порожнини

Все, що вам потрібно — додати два ковпачки рідини для полоскання рота при кожному завантаження білизни. Достатньо одного такого прання, щоб позбавити одяг запаху диму.

Крім того, ополіскувач для рота позбавить проблеми з неприємним запахом безпосередньо з самої пральної машини. Потрібно вилити 120 мл розчину для полоскання рота в порожній барабан і запустити цикл швидкого прання. Після цієї процедури затхлий запах машинки повинен зникнути надовго.

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