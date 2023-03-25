Як вимити вікна без розводів: допоможе хитрість із панчохами

Не поспішайте викидати рвані колготи

Після зими вікна зазвичай покриваються тонким шаром бруду і виглядають тьмяними та непривабливими. Досягти ідеальної чистоти скла без розводів допоможуть нейлонові колготки.

Нейлонові колготки або шкарпетки люблять зачіплятися за шорстку поверхню, а потім швидко рвуться. Однак до того, як вони потраплять у сміття, вони можуть виявитися корисними помічниками під час миття вікон. Тонкі нитки капрону не обсипаються і залишаються на поверхні. Крім того, вони чарівним чином притягують пилюку. Вони також можуть видаляти зі скла навіть стійкі забруднення, такі як екскременти комах.

Як вимити вікна за допомогою колгот та лимона

Покладіть сік одного лимона у цебро з теплою водою. Це потрібно для того, щоб після миття на вікнах не було вапняного нальоту. Змочіть сумішшю м’яку бавовняну тканину або серветку з мікрофібри та зітріть бруд із вікон. Обережно: якщо у вас кам’яні підвіконня, лимонний сік може зіпсувати їх. Потім витріть скло скребком або протріть насухо тканиною з мікрофібри або замшею. Щоб не було розводів, натягніть на руку старі колготи або панчохи та витріть залишки вологи з шибок.

Для стійких забруднень ви також можете використовувати панчохи замість серветки з мікрофібри, щоб стерти багнюку зі скла.

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