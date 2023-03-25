Як прибрати сліди іржі зі стільниці з пробкою від вина: несподіваний лайфхак

З іржею боротися складно, проте є дієвий спосіб

Потоки іржі турбують господинь не лише на сантехніці у ванній кімнаті, а й на кухонній стільниці. Часто вона покривається іржавими плямами, які утворюються через залишений на столі посуд.

Стерти простою серветкою такі плями не вийде, пише pixelinform. Для розв'язання проблеми знадобиться пробка, якою закорковують пляшки з вином, та рослинна олія.

Як видалити сліди іржі зі стільниці

Занурюємо затичку в олію і натираємо нею забруднені місця. Якщо плямам не один рік, тоді кілька разів оновлюємо зріз пробки і знову змочуємо її олією.

Якщо необхідних засобів під рукою не опинилось, допоможе лимонний сік. У цьому випадку слід розрізати навпіл лимон і добре протерти ним стільницю. До речі, цитрус може вивести плями іржі з одягу, але перед пранням необхідно перевірити дію фрукта на непомітній ділянці.

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