З кожним днем унітаз буде тільки білішим: що в нього насипати, щоб більше ніколи не чистити

Всього один засіб та щоденна профілактика допоможе з відбілюванням унітаза

Усі хочуть, щоб унітаз у їхній оселі завжди виблискував і був білим, наче тільки-но з магазину. Звичайно, для забезпечення чистоти багато хто використовує спеціально призначені для чищення унітаза покупні та недешеві засоби.

Але мало хто знає, що відмити пристрій до ідеального стану можна звичайним пральним порошком. Про це пише Ukr.Media.

Як очистити унітаз

Для початку потрібно злити воду в унітазі, щоб стінки пристрою були вологими. Далі насипаємо на стінки пральний порошок, рівномірно розподіляючи засіб. Потрібно приблизно половина склянки. Залишаємо унітаз у такому вигляді на 30 хвилин. За цей час відбілюючі частинки, які є у складі прального порошку, зроблять свою справу. Потім добре тремо все щіткою, особливо ретельно проходимося там, де є наліт і забруднення.

Якщо з першого разу не зникли іржаві розводи, тоді під час другого прибирання пральний порошок залишаємо на внутрішній поверхні унітаза на всю ніч. Для профілактики щовечора слід насипати жменю порошку в унітаз, а вранці просто промивати йоржиком.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для прибирання.