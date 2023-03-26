Хитрість з чаєм позбавить комах у будинку: що потрібно зробити

Дуже простий та дієвий спосіб

Вигляд павуків, тарганів та інших комах у багатьох викликає неприємні відчуття. Почуття страху чи огиди змушують нас шукати різні способи рятування від цих шкідників. І розв'язати цю проблему допоможе несподіваний засіб.

Після заварювання чаю ми зазвичай викидаємо чайні пакетики. Але використовувати чайну гущу можна по-різному — як добриво для рослин або навіть для очищення унітаза. Виявляється, чайні пакетики з м’ятою також дуже корисні для відлякування павуків та комах, пише Sante+.

Все, що вам потрібно зробити, це покласти кілька пакетиків чаю з м’ятою біля балкона, вікон або місць, де шкідники проникають в будинок. Запах м’яти стане відлякувальним і засобом не тільки для павуків, але і для тарганів і мишей.

Також можна приготувати спрей проти комах на основі настою м’яти перцевої або ефірної олії цієї ж рослини. Розпорошіть його в затишних куточках і закутках, де можуть ховатися шкідники. Також варто посадити горщик із м’ятою на підвіконні.

Як позбутися павуків у будинку

М'ята – не єдиний натуральний засіб, який відлякує павуків. Ці комахи не переносять запах лимона, лаванди та оцту.

Ось кілька простих рецептів домашніх засобів від павуків.

Лимонна кислота або олія: налийте воду, 4-5 столових ложок лимонної кислоти або 12 крапель ефірної олії лимона в пульверизатор. Розпиліть навколо балкона, вікон, кутів та вентиляційних решіток.

Лаванда: помістіть мішки з сушеними квітами поруч із місцями, де ховаються павуки та комахи.

Оцет: запах оцту також дратує та відлякує шкідників. Підвіконня, віконні рами або пороги слід час від часу мити ганчіркою або ватою, змоченою в оцтовій воді (у співвідношенні 1 до 1).

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