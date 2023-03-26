Не тріть плями: 10 помилок під час прання

Прості дії покращать якість прання

Навіть якщо ви далеко не новачок у пранні, ви можете припускатися простих помилок. Наприклад, використовуєте занадто багато порошку чи відбілювача, або перевантажуєте машинку. Якщо ви хочете, щоб білизна не пахла затхлістю, плями видалялися без сліду, а сорочки були світлими й гладкими, обов’язково уникайте цих 10 поширених помилок під час прання, радить Realsimple.

Помилка 1. Сильно терти плями

Тертя може зробити пляму ще більше і стерти тканину. Натомість обробіть пляму якомога швидше спеціальним засобом. Чим менше часу мине, тим більшого успіху ви досягнете. Промочуйте, а не тріть пляму, щоб вона не зробилася ще більше.

Помилка 2. Прання речі з етикеткою "Хімчистка"

Прання речі, призначеної лише для хімчистки, не завжди є помилкою. Більшість речей, на яких написано "сухе чищення", можна прати вручну та сушити на повітрі. Наприклад, такі як льон та більшість видів шовку.

При цьому краще віддавати в хімчистку речі зі шкіри, замші, з прикрасами та структуровані речі (наприклад, блейзери).

Помилка 3. Не застібати блискавку до кінця

Металеві зубці можуть зачепити делікатний одяг, який стирають в одному завантаженні. Рішення просте: обов’язково застебніть блискавки, перш ніж кинути їх у машину. Щоб забезпечити ще один рівень захисту для особливо делікатних речей, подумайте над тим, щоб прати їх у сітчастому мішку для прання.

Помилка 4. Використання надто великої кількості порошку

Надлишок піни може утримувати бруд з одягу і накопичуватися в місцях, які не завжди можна промити, наприклад, під коміром, що призводить до накопичення бактерій. Використовуйте тільки половину кількості порошку, яку ви зазвичай засипаєте в машинку, потім поступово збільшуйте цю кількість, якщо ваш одяг не виходить такий чистий, як вам хотілося б. Виняток: якщо у вас жорстка вода, вам може знадобитися більше засобу, ніж ви використовуєте. Перевірте рекомендацію щодо жорсткості води на етикетці.

Помилка 5. Прати сорочки застебнутими

Застібати сорочки перед пранням здається гарною ідеєю, але це може пошкодити ґудзики та петлі. Витратьте час, щоб розстебнути одяг, перш ніж кинути його в пральну машину (або в кошик).

Помилка 6. Пральна машина неправильно стоїть

Якщо ваша пральна машина встановлена ​​нерівно, вібрації можуть пошкодити підлогу і призвести до передчасного зношування основних компонентів, таких як амортизатори та підшипники бака. Помістіть рівень на верхню частину машини та відповідним чином відрегулюйте ніжки, які зазвичай загвинчуються вгору та вниз.

Помилка 7. Давати сушарці "відпочивати" між завантаженнями

Деякі люди чекають годину після завершення одного циклу, перш ніж вставляти нове завантаження. Але насправді, робота з послідовним завантаженням осушувачів розумна та ефективна. Це дозволяє використовувати тепло від попереднього циклу та скорочувати споживання енергії.

Помилка 8. Не набивайте барабан машини та сушарки

Одяг повинен вільно обертатися усередині пральної машини. Щільне "набивання" може призвести до утворення складок і завадити вашому одягу стати чистим. Крім того, це може чинити тиск на підшипники та амортизатори машини, викликаючи їх передчасне зношування.

Помилка 9. Підкидати шкарпетки

Щоб ваші шкарпетки не губилися, кладіть їх у барабан пральної машини першими. Так вони не чіплятимуться за інші речі. А ще краще – використовуйте для прання шкарпеток спеціальний мішок.

Помилка 10. Не чистити сушарку

Попри те, що ви випорожнюєте фільтр для ворсу після кожного використання, накопичення ворсу може згодом забити повітропровід і стати причиною займання. Вірна ознака того, що ваша сушарка засмічена — на сушіння білизни йде понад годину. Щорічно від’єднуйте шланг від задньої частини сушарки та простягайте через нього довгу щітку, щоб видалити ворсинки. Крім того, чистить ворсовий фільтр раз на рік за допомогою невеликої зубної щітки та невеликої кількості миючого засобу. Промийте і повністю висушіть на повітрі.

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