Як випрати ковдру, яка не влазить у пральну машину: лайфхак від хитрих француженок

Хитрі господині у Франції давно використовують інший спосіб

Прання важкої ковдри багатьом господиням приносить одні випробування. Звичайно, пральна машина — корисний винахід у сучасному світі, проте навіть вона не впорається з великою ковдрою з простої причини — вона просто туди не влізе, а руками прати таку громіздку річ ще важче.

Для розв'язання цієї проблеми досвідчені француженки вже давно вигадали свій спосіб, пише ukr.media. Як ефективно випрати ковдру без допомоги пральної машинки, читайте в матеріалі нижче.

Як випрати ковдру у ванні

Набираємо у ванну гарячу воду, додаємо пральний порошок або гель для прання та замочуємо в цьому розчині ковдру на чотири години. Потім у гумових чоботях або босоніж тупцюємо прямо по речі, час від часу перевертаючи її. Полощемо ковдру тим самим способом. Міняти воду достатньо три чи чотири рази. Після цього прямо у ванні ставимо табурет, на який кладемо мокру ковдру, щоб стекла вода. Сушимо річ як завжди.

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