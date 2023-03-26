Завдяки цьому трюку чашки будуть як нові: видаляйте плями від чаю та кави за лічені хвилини

Щоб позбавитися плям на чашках, просто приготуйте цю пасту

Плями від чаю та кави на наших чашках можуть бути дуже стійкими, що робить їх дуже негарними. А ось видалити їх з улюбленого гуртка не завжди легко, але можна зробити навіть без хімії.

Виявляється, щоб повернути своєму посуду ідеальний зовнішній вигляд, можна звернутися за допомогою до продуктів, які завжди є у вашій кухні, пише santeplus. Що ж треба робити — читайте далі.

Як відмити чашки від плям від чаю та кави

Вам знадобиться:

харчова сода,

оцет,

трохи води,

сіль.

Що робити:

Вимийте чашку засобом, який ви зазвичай використовуєте. Потім добре висушіть і обов’язково видаліть бруд, що прилип до поверхні. Зробіть пасту з рівних частин харчової соди та води. Потім додайте таку ж кількість оцту та солі. Промийте брудні ділянки чашки та нанесіть пасту. Використовуйте м’яку ганчірку, щоб нанести засіб і протирайте поверхню, доки сліди не зникнуть. Після видалення плям з кухля, знову вимийте її, щоб видалити суміш, і все готове!

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити скляний посуд від нагару без хімії. Є один чудовий лайфхак, до того ж необхідні кошти є вдома у кожного.