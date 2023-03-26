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Завдяки цьому трюку чашки будуть як нові: видаляйте плями від чаю та кави за лічені хвилини

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як відмити чашки від плям від чаю та кави — лайфхак Новина оновлена 26 березня 2023, 10:30
Як відмити чашки від плям від чаю та кави — лайфхак. Фото pexels.com

Щоб позбавитися плям на чашках, просто приготуйте цю пасту

Плями від чаю та кави на наших чашках можуть бути дуже стійкими, що робить їх дуже негарними. А ось видалити їх з улюбленого гуртка не завжди легко, але можна зробити навіть без хімії.

Виявляється, щоб повернути своєму посуду ідеальний зовнішній вигляд, можна звернутися за допомогою до продуктів, які завжди є у вашій кухні, пише santeplus. Що ж треба робити — читайте далі.

Як відмити чашки від плям від чаю та кави

Вам знадобиться:

  • харчова сода,
  • оцет,
  • трохи води,
  • сіль.

Що робити:

  1. Вимийте чашку засобом, який ви зазвичай використовуєте. Потім добре висушіть і обов’язково видаліть бруд, що прилип до поверхні.
  2. Зробіть пасту з рівних частин харчової соди та води. Потім додайте таку ж кількість оцту та солі.
  3. Промийте брудні ділянки чашки та нанесіть пасту. Використовуйте м’яку ганчірку, щоб нанести засіб і протирайте поверхню, доки сліди не зникнуть.
  4. Після видалення плям з кухля, знову вимийте її, щоб видалити суміш, і все готове!

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити скляний посуд від нагару без хімії. Є один чудовий лайфхак, до того ж необхідні кошти є вдома у кожного.

Теги:
#Прибирання #Чашки #Плями #Лайфхак