Осередок розмноження бактерій: скільки разів на місяць потрібно прати килимок для ванної

Найбруднішим у ванній кімнаті може бути не унітаз, а килимок

Регулярне чищення рушників надзвичайно важливе для підтримки гарної гігієни, але багато хто з нас забуває про килимки для ванної. Вони є осередком розмноження бактерій, але, на щастя, прості правила догляду збережуть вироби чистими.

Експерт з клінінгу Уоррен Кінлох розповів, як правильно прати килимок для ванної кімнати і як часто на місяць потрібно це робити. Докладніше про це пише Express.

Середовище, в якому знаходяться килимки для ванної, означає, що вони є джерелом бруду та плісняви. Їх необхідно регулярно прати за високої температури.

За словами Кінлоха, рекомендується ретельно чистити килимок для ванної під час весняного генерального прибирання і продовжувати прати його кожні один-два тижні. Більшість людей перуть їх лише один або два рази на рік, через що на них залишаються бактерії, а у волокнах може утворитися пліснява.

Експерт радить прати тканинні килимки для ванної один або два рази на тиждень, щоб на них було якнайменше бактерій. Ви можете використовувати розведений розчин оцту, щоб справді вичистити бруд. Також не зайвим буде додати харчову соду: вона усуне небажані запахи.

Але навіть якщо чистити килимок двічі на тиждень, його все одно слід замінити за рік. Ще одна порада: майте кілька виробів. Так, поки випраний килимок буде сохнути, ви можете розмістити на підлозі інший.

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