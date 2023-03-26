Який косметичний засіб розблокує засмічення в раковині: потрібно лише 15 хвилин

Для лайфхака потрібний несподіваний, але дуже ефективний продукт

У раковинах часто утворюються засмічення через скупчення волосся. Багато хто справляється з розблокуванням зливу за допомогою оцту та соди, але є інший ефективний засіб.

Прочистити слив допоможе крем для депіляції — косметичний засіб для видалення небажаного волосся. Несподіваним лайфхаком поділилося видання Express.

Частою причиною блокування стоку у ванній є волосся та мильна піна. Звучить незвично, але допоможе прочистити отвір для зливу вищезгаданий косметичний засіб, адже він безпосередньо бореться з причиною засмічення — волоссям.

Як прибрати засмічення у раковині за допомогою крему для депіляції? Змішайте крем із гарячою водою в ємності та просто вилийте у каналізацію. Залишіть на 15 хвилин, перш ніж змити.

Як правило, крем для видалення допомагає впливати на структуру волосся, руйнуючи його та ефективно розчиняючи. Варто нагадати, що регулярне видалення волосся з раковини може допомогти запобігти утворенню відкладень і подальшому засміченню.

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