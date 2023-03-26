Названо ідеальне місце для плісняви у спальні: як його очистити

Багато хто з нас забуває заглядати в ящик під ліжком, поки там процвітає грибок

У спальні пліснява може накопичуватися не тільки на підвіконні в результаті конденсату. Ідеальні умови для розвитку грибка дає підліжковий ящик, який багато хто з нас забуває очищати.

Як пише видання Express, ящики для ліжок — це місця проживання цвілі в спальні. Але є ефективні способи усунути проблему, не пошкодивши меблі.

Підліжкові ящики слід регулярно чистити. Щоб очистити їх від плісняви, озбройтеся захисними окулярами, рукавичками, маскою, щіткою, пульверизатором, оцтом та тканиною. Зручно чистити ящики надворі, якщо там суха погода.

Спосіб перший

Як приготувати ефективну суміш для чищення плісняви: змішайте рівні частини оцту та теплої води в пульверизаторі. Розпорошіть саморобний засіб на ящики. Відбілювач використовувати не варто, інакше пошкодите деревину й колір матеріалу. Дайте розчину висохнути протягом кількох годин, далі протріть забруднення вологою тканиною, а потім сухим рушником.

Спосіб другий

Якщо все ще залишилася пліснява, приготуйте іншу домашню суміш. Ви можете використовувати буру, яка є нетоксичним засобом для чищення на основі лужної мінеральної солі. Просто змішайте столову ложку бури та 240 мл кип’яченої води. Втирайте розчин у деревину щіткою з м’якою щетиною, доки не видалите плісняву. Злегка розпорошіть розчин на ящики, щоб запобігти поверненню плісняви.

Дайте ящикам висохнути на повітрі перед тим, як ставити їх назад. Щоб було менше шансів на повернення цвілі, домогосподарствам слід зберігати менше предметів у своїх ящиках, щоб повітря могло циркулювати. Відмінна ідея — використання вкладок для ящиків, щоб захистити деревину від вологи.

Рекомендується протирати підліжкові ящики раз на місяць. Використовуйте засоби, які підходять для деревини. І не забудьте повністю висушити поверхню, перш ніж заповнити ящик знову та засунути.

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