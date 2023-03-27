Допоможуть хліб та картопля: як прибрати розбите скло та не поранитися

Навіть невеликий пропущений уламок скла може завдати багато біди

Коли розбивається склянка, шибка або лампочка, маленькі уламки скла розлітаються по підлозі на вражаючу відстань. І одразу виникає дві проблеми — розбиті речі та прибирання уламків.

Дуже дрібні шматочки скла на підлозі, стільниці, килимі або оббивці меблів несуть у собі велику загрозу. Тому важливо вміти безпечно прибирати уламки.

Як безпечно прибрати розбите скло

Крок 1 Домашніх тварин та дітей потрібно як можна скоріше відвести з місця НП. Надягніть міцне взуття із закритими пальцями та товсті рукавички, перш ніж почати процес очищення від скла. Також можна використовувати захисні окуляри.

Крок 2 Увімкніть якнайбільше джерел світла. Найкраще використовувати світлодіодний ліхтарик або ліхтарик телефону, щоб ви могли нахиляти його по поверхні. Скло блищатиме на світлі.

Крок 3 У рукавичках підберіть великі уламки скла. Якщо у вас немає рукавичок, візьміть скло щипцями. Ніколи не робіть це голими руками.

Осколки потрібно помістити в щільний паперовий або тришаровий поліетиленовий пакет. Ви також можете обернути скло кількома шарами газети, щоб запобігти випадковим порізам у відрі для сміття.

Крок 4 Якщо уламки скла застрягли в волокнах килима або оббивки, використовуйте щітку з жорсткою щетиною, щоб підняти скло на поверхню тканини, перш ніж намагатися підмісти або пропилососити його. Намагайтеся не підкидати уламки вгору, інакше вони розлетяться.

Використовуйте жорстку мітлу та совок, щоб підмісти якомога більше скляних уламків. Намагайтеся сильно не розмахувати віником, щоб дрібні уламки не розлетілися по кімнаті ще сильніше.

Якщо ваш пилосос не має гнучкого шланга, можна використовувати його для збирання скла.

Крок 5 Навіть після підмітання або прибирання пилососом крихітні уламки залишаються у волокнах килима, стиках підлог або вузьких кутах. Один зі способів позбутися їх — це хліб чи картопля.

Притисніть скибочку м’якого свіжого хліба до уламків скла і зберіть їх. Або розріжте картоплю навпіл, щоб оголити внутрішню м’якоть. Притисніть зрізаний бік картоплі до уламків скла, щоб їх було легше зібрати.

Не забудьте викинути продукти, які використовували для збирання скла.

Крок 6 Складіть три аркуші паперових рушників або серветок квадратом. Змочіть і притисніть квадрат до уламків скла. Вони прилипнуть до паперового рушника і після цього його можна буде викинути.

Крок 7 Ролик, призначений для видалення вовни тварин, покритий дуже сильним клеєм і добре підійде для збирання скла. Якщо ролика немає, можна використовувати скотч.

Крок 8 Осколки скла можуть прилипнути до щетини вашого віника. Промийте інструмент під проточною водою.

Перевірте, щоб уламків не було і на вашому взутті.

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