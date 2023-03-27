Як очистити губку для миття посуду: 4 способи, про які не всі знають

Кухонні губки вимагають ретельного очищення

Кухонну губку використовують для миття посуду, змітання залишків їжі зі столу, витирання пролитого на стіл або навіть на підлогу. Наслідки всіх цих робіт залишаються всередині губки та звичайно ж простого обполіскування прохолодною водою недостатньо для очищення одного з найбрудніших предметів у будинку.

Кухонну губку слід добре промивати гарячою водою після кожного використання і залишати сохнути на поверхні, яка дозволятиме повітрю вільно циркулювати з усіх боків. Щонайменше 1 раз на два дні губку потрібно дезінфікувати.

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Як очистити кухонну губку відбілювачем

Додайте в раковину або таз для миття посуду три чверті склянки хлорного відбілювача та 4 літри гарячої води.

Покладіть у розчин губки та замочіть на п’ять хвилин. Цей метод добре підходить для губок з целюлози й нейлону.

Через 5 хвилин дістаньте губки, відіжміть зайву воду і сушіть на повітрі.

Як мити кухонну губку в посудомийній машині

Покладіть губку на верхню полицю посудомийної машини. Використовуйте кошик для посудомийної машини для дрібних предметів, якщо ви побоюєтеся, що губка може провалитися крізь кошик.

Додайте миючий засіб для посудомийної машини та виберіть звичайний цикл миття з циклом сушіння з підігрівом.

Якщо губка не повністю висохла після завершення циклу, вийміть її з посудомийної машини та помістіть на решітку для просушування на повітрі.

Як очистити кухонну губку оцтом

Наповніть каструлю дистильованим білим оцтом у кількості, достатній для повного занурення губки.

Додайте губки до оцту і дайте їм просочитися протягом п’яти хвилин. Промийте губки й добре відіжміть. Вилийте оцет у каналізацію на кухні, щоб видалити відкладення.

Покладіть губки на сушарку, щоб вони висохли на повітрі.

Як почистити кухонну губку в мікрохвильовій печі

Губка повинна бути повністю змочена (з неї повинна стікати вода) перед тим, як помістити її в мікрохвильову піч. Інакше вона може спалахнути.

Не кладіть губки з металевими волокнами для чищення в мікрохвильовій печі!

Покладіть губки в миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі. Розігрійте целюлозні губки протягом двох хвилин і нейлонові губки протягом однієї хвилини.

Губки будуть дуже гарячими. Дайте їм охолонути перед обробкою.

Після остигання відіжміть зайву воду і помістіть губки на сушарку.

Пам’ятайте, що губки не повинні служити вічно. Частіше змінюйте їх, не чекаючи, коли вони почнуть неприємно пахнути чи кришитися. У середньому їх потрібно міняти кожні 2-3 тижні.

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