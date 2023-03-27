Як легко повернути білизну пожовтілим тюлям: секретний метод продавців

Дієвий спосіб прибрати жовтизну, повернувши тюлям у домі початковий вигляд

Оскільки наближається Великдень, пора братися за генеральне прибирання у домі. Зазвичай господині у цей період не просто наводять лад в оселі, а вигрібають сміття з усіх усюд, миють вікна та перуть пожовклі тюлі. З останніми часом виникають труднощі, бо далеко не всі спеціальні засоби однаково добре відбілюють тканину, яка жовтіє на сонці.

Що з цим робити і як повернути тюлям первозданний вигляд, добре знають продавці, які постійно стикаються з подібною проблемою. І для того, щоб на тюлі не лишалося жовтих плям, вони рекомендують робити спеціальний домашній засіб. Його треба застосовувати до звичайного прання — тоді ефект буде 100%-м, передає "Філіжанка кави".

Що нам потрібно для відбілювання тюлі:

кальцинована сода;

рідке господарське мило;

кисневий відбілювач.

Як відбілити пожовклий тюль

Відбілювання проводиться у два етапи:

Беремо мило та соду в рівних пропорціях (1:1, тобто 100 мл мила та 100 г соди або 200 мл мила та 200 г соди). Додаємо стільки води, щоб тюль був повністю нею покритий. Замочуємо його у розчині з милом і содою та залишаємо на півдня, періодично перевертаючи, щоб він гарно відчистився з усіх сторін. Тоді виймаємо з розчину тюль і добре прополіскуємо. Після цього вкладаємо тюль у пральну машину з гелем або порошком для прання і додаємо кисневий відбілювач. Перемо при 60 градусах.

Раніше ми розповідали, як одна порожня пляшка допоможе назавжди навести лад у холодильнику. Цей маленький хитрий лайфхак значно спростить вам життя.