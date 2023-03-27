Чому комп’ютер не бачить телефон через USB: причини та рішення популярної проблеми

Досить поширена проблема, з якою час від часу стикається більшість користувачів

Буває, що при підключенні телефона до комп’ютера через спеціальний USB-шнурок нічого не відбувається. Або щось таки відбувається, але не зовсім те, що вам потрібно. Наприклад, ви вирішили перекинути файли з одного гаджета на інший, а вам пропонується тільки режим підзарядки смартфона. Чому так стається і як вирішити цю проблему, розповідаємо далі.

Насамперед зазначимо, що зазвичай при підключенні смартфона до ПК за замовчуванням активується режим зарядки, при якому телефон заряджається, але не дає доступу до своїх даних через інтерфейс Windows. Якщо вам не вдається вийти з цього режиму і вибрати інший, причин може бути декілька. Про них інформує naandroidi, додаючи практичні поради, які допоможуть виправити ситуацію.

При підключенні телефона взагалі нічого не відбувається: причини та рішення

Йдеться про той випадок, коли ви підключаєте телефон, а ні він, ні комп’ютер на це взагалі ніяк не реагують. Така проблема зумовлена механічним порушенням, причому є три найімовірніші варіанти:

Пошкоджено з’єднувальний кабель. Щоб це перевірити, доведеться взяти інший кабель та з’єднати за його допомогою ПК та смартфон. Якщо все нормально — сигнал є, то причина саме у незадовільному стані першого USB-кабеля. Пошкоджено зарядне гніздо телефона. Щоб перевірити цю версію, треба підключити телефон до якогось іншого гаджета — іншого ПК, павербанка, ноутбука тощо. Якщо і в цьому випадку смартфон не реагує, проблема саме у ньому, точніше вона криється у розхитаному або запилюженому зарядному гнізді (його, до речі, можна з легкістю самостійно почистити). В гіршому випадку, якщо виправити проблему не виходить, доведеться звернутися у сервісний центр. Пошкоджено USB-порт комп’ютера. Для перевірки цього варіанта достатньо підключити до певного USB-порту інші пристрої (мишку, клавіатуру, інший гаджет). Якщо реакції так і не буде, то потрібно або підключитися через інший порт, або нести свій лептоп у ремонт.

Що робити, якщо комп’ютер не бачить файли на підключеному телефоні?

Якщо у вас виникли проблеми з підключенням смартфона до ПК, найперше, що варто зробити — це перезавантажити обидва пристрої. Трапляється, що після цього проблема зникає сама по собі. Однак, якщо це не допомогло, пропонуємо розглянути інші варіанти вирішення поширеної проблеми.

Неправильний вибір режиму підключення телефону до ПК

Пам'ятайте, що за замовчуванням зазвичай вмикається опція "Тільки заряджання" (інша назва "Заряджання через USB"). Щоб комп’ютер побачив телефон, потрібно встановити режим USB-накопичувач або медіа-пристрій (MTP). Для цього достатньо підключити телефон до ПК і після появи спеціального меню з типом підключення вибрати потрібний вам варіант. Якщо меню не з’явилося, треба свайпнути вниз шторку, знайти відповідну опцію, подвійним натисканням перейти в меню вибору режиму і таки обрати потрібний варіант.

Відсутність на ПК необхідних драйверів

Після підключення телефону зайдіть у диспетчер пристроїв комп’ютера і перегляньте, чи є ваш смартфон у списку переносних пристроїв. Якщо є, але він не визначається (або визначається, однак без доступу до його файлів), то причина криється у відсутності потрібних драйверів на ПК. Для їх автоматичного встановлення необхідно перепідключити смартфон до USB. Якщо це не допомогло, натисніть правою кнопкою миші на значок чи назву вашого телефона в диспетчері пристроїв, виберіть команду "Оновити драйвери", а потім вкажіть місце розташування драйверів чи активуйте опцію автоматичного пошуку. Якщо потрібного драйвера таки не знайдеться, його потрібно буде завантажити з інтернету, а після цього повторити процес оновлення.

Можна скористатися й іншим рішенням – встановити на ПК спеціалізовану добірку драйверів для всіх елементів комп’ютера та утиліту для керування смартфоном на ПК (зазвичай є на сайті виробника смартфона). За допомогою першої програми потрібно буде завантажити та інсталювати потрібні драйвери, тоді як другу програму досить просто запустити, налаштувати та спокійно користуватися її функціоналом.

Рідкісні причини, через які ПК не бачить телефон

Віруси. Деякі шкідливі програми блокують частину функцій комп’ютера. Якщо маєте підозри, що це — саме ваш варіант, краще встановити антивірус та просканувати систему. Програмне блокування USB-портів. На деяких комп’ютерах встановлений софт, який не дозволяє зчитувати інформацію з пристроїв, що приєднуються USB. Якщо на ПК встановлено відповідне ПЗ, то його доведеться вимкнути. Активований режим модема телефону. Перевірити це можна через розділ "Бездротові мережі" (інші можливі назви: "Підключення" або "Мережа та інтернет"). Тут має бути опція перетворення смартфона у модем. Якщо вона активна, то її потрібно вимкнути й після цього перепідключити телефон до комп’ютера.

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що час міняти батарею телефона. І йдеться не тільки про швидке розряджання гаджета.