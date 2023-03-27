Свої огірки вже у травні: сім секретів отримання раннього врожаю

Головні умови, які дозволять ласувати власним урожаєм ще до настання літа

Вирощуванням огірків займається практично кожен дачник, який має бодай клаптик землі, на якій можна щось посадити. Ця рослина вважається дуже примхливою, адже може перестати родити через брак або навпаки — перенасичення вологою та підживленнями, через погодні умови та з багатьох інших причин. Раніше ми розповідали, яким простроченим продуктом треба підгодувати огірки, щоб родили як навіжені, а тепер розкажемо, як зробити, щоб першим врожаєм ви поласували вже у травні.

Здебільшого посів огірків у відкритий ґрунт проводять з середини квітня до середини травня — у цей період земля вже достатньо прогріта. Перші плоди у такому разі варто очікувати не раніше липня. Однак є перевірені методи, які дозволяють засіяти огірки раніше і при цьому отримати шикарний врожай ще до настання літа. Про те, як втілити цю мрію кожного дачника у життя, розповідає zelenasadyba. Ділимося сімома секретами, які дозволять зробити усе правильно і точно мати свої огірки у травні — на початку червня.

1. Де посіяти огірки для раннього врожаю

По-перше, від традиційного висівання у відкритий ґрунт доведеться відмовитися. Оскільки огірки дуже люблять тепло, висіявши насіння занадто рано, у ще холодну землю, ви просто його погубите.

Правильним варіантом буде висіяти огірки на розсаду у теплому приміщенні: перші паростки з’являться вже за тиждень, а через 4-5 тижнів від моменту висівання насіння ви зможете пересадити вже зміцнілу розсаду у ґрунт. Тримати розсаду у горщику довше немає сенсу, адже вона переросте і може загинути.

2. Як правильно сіяти огірки на розсаду

Найкраще сіяти по 1-2 насінини у невелику ємність, щоб потім посіви не довелося проріджувати. Коли насінина проросте, її потрібно буде акуратно, разом із грудочкою землі, пересадити у горщики діаметром близько 9 см (цього буде достатньо, щоб розсада могла утворити додаткові корені та набратися сил до моменту пересадки у відкритий ґрунт).

Насіння висівають на глибину 0,5 см, прикривши його крупним піском або сумішшю 1:1 піску і ґрунту. Горщики з насінням ставлять у теплому приміщенні на сонячну сторону. Ґрунт постійно має бути помірно вологим.

3. Висадка молодих саджанців огірків

Приблизно через місяць після посіву насіння, коли над двома першими листочками з’явиться друга — справжня пара листя, саджанці будуть готові до пересадки в ґрунт. Це відбувається приблизно на початку травня (може бути і раніше). Перед пересадкою розсади в ґрунт, можна провести загартування саджанців, виставляючи їх на вулицю або в теплицю на кілька годин у сонячний безвітряний день. Однак висаджувати молоді рослини все одно потрібно не на відкриту ділянку, а в парник чи в теплицю — тепле місце, де огіркам буде достатньо сонячного світла та місця для розвитку. Отримати перші плоди в такому разі можна вже за 2-3 тижні після висадки розсади.

4. Як підготувати ґрунт для посадки розсади огірків

Щоб прискорити прогрівання ґрунту, що злежався за зиму, навесні його потрібно перекопати, не розпушуючи. Земля в грудках прогріється швидше.

За два тижні до передбачуваної посадки слід підживити ділянку на грядці будь-яким добривом, яке підходить для вирощування овочів у відкритому ґрунті. Підходять компост, перегній, мінеральні добрива та зола, а також азотовмісні добрива.

Десь за тиждень до висадки розсади треба вже розпушити ґрунт і щодня поливати його гарячою водою, накриваючи його щоразу після цього темною плівкою. Безпосередньо під час висадки розсади, особливо якщо це відкритий ґрунт, плівку з грядки не знімайте. Перед посадкою переконайтеся, що ґрунт прогрівся до температури близько +15 °C (заміряється температура на глибині приблизно 8 см) — тільки у такому разі вам вдасться максимально швидко отримати врожай.

Ділянка, на якій ви збираєтеся вирощувати огірки, має бути сонячною, родючою, з гарним водопроникним ґрунтом. Головними ворогами цієї культури є низькі температури, часті опади й підвищена вологість ґрунту.

5. Теплі грядки для раннього врожаю

Тепла грядка — прекрасний прийом отримання ранніх огірків в травні, особливо якщо весна видалася прохолодною. Крім того, така грядка є ще і додатковим підживленням.

Використовують два види теплих грядок: заглиблена і піднесена. Вони нагадують багатошаровий бутерброд, де різними компонентами виступають органічні добрива. Найкраще робити підняті грядки, адже тоді зайва вода зможе відходити під час дощів. Готувати таку грядку варто ще з осені, щоб за кілька місяців усі складові, внесені в землю, встигли перегнити й віддати усі корисні речовини, якими протягом сезону будуть живитися молоді рослини.

Ось кілька правил для виготовлення теплої грядки:

обирають просторе сонячне місце; перед засипанням наступного шару, нижній заливають водою, щоб шари постійно були вологими; для заповнення грядки брати частини тільки здорових рослин, без грибкових уражень і пошкоджень комахами-шкідниками; ширина грядки обирається довільно, але не більше 1 м, а глибина — не менше 30 см; нижній шар наповнення грядки складається з великих грубих відходів, для перегнивання яких потрібно більше часу (тонкі гілки листяних дерев, товсті стебла, дрібні деревні відходи тощо); наступний шар складається з грубих трав’янистих рослин, лушпиння від овочів, м’яких стебел; зверху товстим шаром укладається листя і свіжоскошена трава без насіння, причому цей шар потрібно добре ущільнити, щоб уникнути утворення горбочків та ямок; обов’язково слід додати комплексне добриво: нітроамофоска — 1 ст.л. на квадратний метр — та склянку деревної золи, можна залити розчином гною з соломою або без неї; засипати таку "начинку" треба родючою землею товщиною 15-20 см; готову грядку накривають на зиму темною плівкою.

Можна зробити теплу грядку і навесні, але в такому випадку грядку заповнюють лише м’якою зеленою масою, яка швидко перегниває в землі, і харчовими відходами рослинного походження. В цьому випадку — ніякого гною! Особливо добре використовувати кропиву без коренів, конюшину, кульбабу, лушпиння цибулі. Все це змішується з компостом або біогумусом і заливається окропом, а тоді так само накривається темною плівкою. Розсаду висаджують вже через кілька днів.

6. Вибір насіння

Головне — обирати насіння, яке найкраще підходить для вашої кліматичної зони. Також важливо заздалегідь визначитися, де будуть вирощуватися весняні ранні огірки: для відкритого ґрунту підійде будь-який сорт, тоді як для теплиць вибирають партенокарпічні та самозапильні сорти й гібриди.

7. Як доглядати за саджанцями огірків

Щоб огірки не гірчили і мали правильну форму, стежте за тим, щоб земля, де вони ростуть, була завжди рівномірно вологою. У посушливу погоду огірки потрібно поливати щодня — потроху і теплою водою. Якщо візьмете холодну, то тільки зіпсуєте ситуацію — тоді врожаю можете взагалі не дочекатися. Постійно перевіряйте рослини на наявність шкідників і вчасно проводьте захисні заходи.

Після появи плодів не дозволяйте огіркам виростати занадто великими — зривайте їх вчасно і тоді кількість врожаю вас дуже потішить.

Раніше ми розповідали, як правильно поливати огірки, щоб вони не були гіркими та грубими. Кілька простих правил допоможуть виростити багато смачних овочів без зайвих старань та використання "хімії".