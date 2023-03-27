Чотири дешеві способи прибрати засмічення в раковині: вода витікатиме за секунди

Прочистити каналізацію можна навіть без зайвих хімікатів

Раковина на кухні або у ванній кімнаті може забитися через залишки мийних засобів або волосся. Заблоковані стоки можуть спричинити неприємний запах. Чотири прості, але дієві способи допоможуть вам швидко розблокувати засмічення.

Як пише видання Express, прочистити каналізацію легко без використання агресивних хімікатів. Докладніше про лайфхаки розповіли експерти з клінінгу Villeroy & Boch.

Спосіб №1. Оцет і харчова сода

Щоб прочистити каналізацію, насипте в дренажну трубу кілька столових ложок харчової соди, потім влийте приблизно півсклянки оцту. Це спричиняє хімічну реакцію, що усуне закупорення. Залишіть розчин приблизно на 15 хвилин, а потім змийте гарячою водою. Якщо у вас вдома немає харчової соди, замість неї можна використовувати оцет та сіль.

Спосіб №2. Сода та лимонна кислота

Ця суміш працює за тим же принципом, що й оцет і харчова сода. Тим не менш, ця суміш діє м’якше, і її потрібно залишити для дії на одну годину. Більше, ніж на годину, не можна, інакше кислота може завдати трубам більше шкоди, ніж користі.

Спосіб №3. Таблетки для посудомийної машини

Розчиніть їх у гарячій воді та повільно вилийте рідину в каналізацію. Таблетки для посудомийної машини чудово підходять для очищення не тільки посудомийної машини, але й можуть допомогти усунути засмічення.

Спосіб №4. Кола

Цей безалкогольний напій містить фосфорну кислоту, яка сама собою ефективна проти органічних матеріалів. Увечері залийте в слив літр коли — потім залиште на ніч, щоб розчинити засмічення.

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