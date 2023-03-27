Як зробити суперклей своїми руками: спосіб лише із двох інгредієнтів

Він легко зможе склеювати дерево та картон

Дуже розчаровує, коли куплений в магазині суперклей виявляється дуже низької якості, навіть якщо він коштує зовсім не копійки. Тому пропонуємо вам альтернативне рішення. Розповідаємо, як зробити клеючу речовину самостійно.

Людині, яка звикла щось постійно майструвати з дерева чи картону, дуже корисними виявляться поради про те, як зробити клей у домашніх умовах. На щастя, є дивовижний спосіб, де нам знадобиться лише два компоненти — ацетон і (хто б міг подумати) пластиковий лоток з-під яєць. Про це пише cpykami.

Як зробити суперклей у домашніх умовах

Наливаємо в пластикову склянку трохи ацетону (приблизно 1/5 склянки). По шматочках відправляємо туди пластиковий лоток з-під яєць. Коли весь пластик розійдеться в ацетоні, він перетвориться на клей. Дуже бюджетно та з турботою про природу!

Таким клеєм можна надійно склеювати дерево та картон.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати суперклей з одягу. Три ефективні способи розв'язати проблему. Також ми писали, як видалити клей зі шкіри.