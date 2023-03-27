Екран смартфона буде як новий: як прибрати подряпини підручними засобами

Один підручний засіб може позбавити дратівливих подряпин на моніторі

У сучасному світі смартфони стали невід’ємною частиною життя будь-якої людини, проте виробники цих пристроїв так і не змогли за весь час існування вирішити проблему з появою подряпин на склі.

Звичайно, багато в чому збереження скла залежить від акуратності користувача, проте ніхто не застрахований від того, що телефон може впасти або подряпатися об ключі в кишені.

Проте, як повідомляє Tips and Trick, видалити подряпини зі скла можна і для цього знадобиться звичайна зубна паста, а також ватяна паличка.

Зверніть увагу на те, що зубна паста повинна бути білою і без будь-яких додаткових елементів, що чистять, на кшталт мікрогранул.

Перш ніж розпочинати видалення подряпини, телефон варто протерти вологою серветкою, а потім ще раз сухою, щоб позбутися пилу та бруду, які можуть залишитися на екрані. Після цього на один з кінців ватної палички варто нанести трохи зубної пасти і втріть її в подряпину, потім здійсніть нею кругові рухи та помітите, що подряпина просто зникне.

Зрештою залишки пасти варто акуратно прибрати вологою тканиною.

Звичайно, для видалення більш глибоких подряпин процес можна повторити кілька разів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не можна користуватися телефоном із розбитим екраном і чому не варто зволікати з його ремонтом.